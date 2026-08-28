Ley Penal Juvenil: Vázquez advirtió la falta de juzgados específicos

En septiembre entrará en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil. La fiscal advirtió que Chubut carece de juzgados de menores y que los lugares de alojamiento, como las comisarías, deben ser adaptados.

La fiscal jefe de Sarmiento, Andrea Vázquez, se refirió en declaraciones periodísticas a la modificación de la Ley Penal Juvenil que comenzará a regir en el país el 1 de septiembre (Ley 27801).

En este sentido, Vázquez precisó que la normativa exige un sistema especializado en minoridad que actualmente no se encuentra desplegado en el ámbito judicial local. Asimismo, agregó que la provincia no cuenta con juzgados de menores, como así tampoco con fiscales o defensorías dedicadas de manera exclusiva a la minoridad, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones del país.

Con respecto a los lugares de alojamiento para menores punibles, indicó que el único recinto operativo es el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), ubicado sobre la ruta entre Trelew y Puerto Madryn. Por esta razón consideró necesario que las comisarías adecuen espacios y salas diferenciadas.

Por otra parte, explicó que en los casos de niños menores de 14 años que cometan un delito, las actuaciones no ingresan al sistema penal y son derivadas al fuero de Familia.

En este marco, la funcionaria judicial remarcó que el sistema prioriza la aplicación de medidas alternativas o resocializadoras para los adolescentes que entran en conflicto con la ley. En tanto, para los casos graves donde proceda la condena de un menor, señaló que la pena máxima fijada es de 15 años de prisión, quedando excluida la prisión perpetua.

CLAVES DE LA NUEVA LEY

En este marco, la jefa de fiscales, destacó que la Ley 27801, establece un marco legal especial que prioriza la educación y la reintegración social para los adolescentes, con garantías específicas de dignidad y privacidad.

¿Quiénes y Cómo? (Identidad y Aplicación)

. De los 14 a 18 años (La Ley se aplica específicamente a hechos cometidos en este rango de edad).

. Derecho a ser escuchado (Tenes derecho a dar tu opinión y a contar con un abogado desde el inicio.

. Privacidad absoluta de tu identidad (Está prohibido publicar tu nombre, fotos o datos que permitan que otros te identifiquen)

Garantías y Futuro (Límites y Objetivos)

. Alojamiento Especializado (C.O.S.E): Nunca estarás con adultos, el alojamiento es en centros exclusivos para jóvenes como el Centro de Orientación Socio Educativa.

. Máximo 15 años de pena (La prisión perpetua está prohibida; el límite máximo de detención es de 15 años)

. El objetivo es tu resocialización El sistema busca que termines tus estudios y te prepara para una vida constructiva).