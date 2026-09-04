El homicidio del Pueyrredón suma una nueva hipótesis

La investigación apunta a que la víctima llegó al domicilio para realizar un reclamo y terminó enfrentándose a tiros con el propietario. Una mujer también resultó herida durante el forcejeo.

La investigación por el homicidio ocurrido el jueves por la noche en el barrio Pueyrredón (el número 11 del año en esta ciudad) incorporó un dato central: la Policía trabaja sobre la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas como posible desencadenante del violento episodio.

El hecho ocurrió en la intersección de La Razón y Gabriel Barceló, a pocos metros del sector de las 1008 Viviendas. De acuerdo con las primeras informaciones reunidas por las autoridades, la víctima, un hombre de nacionalidad dominicana, habría llegado hasta la vivienda de otro sujeto para efectuarle un reclamo.

Lo que comenzó como una discusión derivó rápidamente en un enfrentamiento físico dentro o en las inmediaciones del inmueble. En medio del forcejeo se habría producido una primera detonación: un proyectil alcanzó en el pie a una mujer que se encontraba en la propiedad.

Según la información preliminar, el arma habría estado inicialmente en poder del hombre que concurrió a realizar el reclamo. Durante la pelea, el propietario de la vivienda habría logrado quitársela y, posteriormente, efectuó dos disparos contra su agresor.

Los impactos provocaron heridas de extrema gravedad y el hombre murió en el lugar. La mujer, en tanto, recibió asistencia médica por la lesión sufrida en una de sus extremidades inferiores.

La secuencia permanece bajo investigación mientras los efectivos policiales buscan reconstruir con precisión cómo se inició el enfrentamiento y determinar las circunstancias que rodearon los disparos.