Este año, solo en el mes de julio no hubo homicidios

En abril hubo 3; en febrero 2 y en el resto de los meses uno, salvo en julio. Los 11 homicidios dan como promedio uno cada 23 días.

El miércoles 14 de enero a la madrugada se conocía el femicidio de Valeria Schwab (38) en cercanías del Cenotafio. La mujer fue busada y el 10 de febrero Fiscalía confirmaba que el asesino fue Jonatahn Mario Chacaco (34) y que se había suicidado. La familia de la víctima descree de la versión oficial y se manifiesta continuamente para hacerlo saber. Justamente anoche Jessica Schwab motorizó una nueva marcha por calles céntricas de Comodoro.

El 13 de febrero asesinaron a Juan Marcos Elías Levill (29). Dos puñaladas por la espalda en avenida Chile, en uno de los pasillos de las 1.008 Viviendas. Fue detenido por el hecho Carlos Enrique Llanos.

El 28 de febrero, en tanto, fallecía el comerciante boliviano Wilder Zalazar Jolguera (40). Había recibido un disparo en la cabeza el martes 24 en su comercio de la calle Mariano Rodríguez al 1700, en barrio Cerro Solo. Según trascendió, fue porque se negó a recibir dinero en efectivo y hacer una transferencia a unos sujetos. Se entregaron solos un menor de 14 años y un joven de 21, confesando el hecho.

El 2 de marzo se produjo el crimen de Bernardino “Nino” Villarroel (78) en Km 5. En principio se creyó que había sido un incendio, pero la autopsia estableció que el hombre tenía golpes previos. Fue detenido el 13 de marzo Nicolás Raúl Cerecero, empleado de un comercio ubicado en la esquina de la casa de Nino, a quien le debía plata. Según Fiscalía, discutieron, lo golpeó salvajemente y luego quemó la casa.

Esta semana se supo de la posibilidad de que el acusado acceda a un juicio abreviado. El hermano de la víctima se opuso rotundamente y ahora Cerecero irá a juicio oral y público con jurados populares.

El 6 de abril la víctima fue Angel Nicolás López (4) en la Zona de Quintas. El menor estaba internado en el Hospital Regional desde el 5 de abril. Fueron detenidos su madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González.

El 22 de abril murieron acribillados a tiros Rodrigo César Pedro Nieves (25) y Agustina Ailén Asencio (24) mientras se hallaban en su auto, un Peugeot 208 gris, con vidrios polarizados, en La Prensa y Combate Vuelta de Obligado, en el barrio Pueyrredón. El iba a ser testigo al día siguiente en el juicio a Agustín Ernesto Vera por el crimen de su hermano Matías Hugo Jesús Nieves (30), asesinado en enero de 2025. Agustina trabajaba como administrativa en el natatorio municipal de barrio Pueyrredón, a metros de donde murió.

El 1 de mayo, 9 días después, fueron detenidos por el hecho Nadir Adriel “Ñoqui” Vera (30) y Erick Isaac Encina (28). Este último sería liberado el 2 de junio, por ser ajeno al doble crimen.

El jueves 2 de julio fue detenido Lucas Gabriel Rojas, de 25 años, tras una serie de allanamientos en diversos barrios de Comodoro. De acuerdo con la hipótesis fiscal, sería el cómplice de Vera en la fatídica madrugada del doble crimen. Ambos circulaban a bordo de un Volkswagen Vento cuando interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas sobre calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle.

Desde ese automóvil efectuaron trece disparos contra Nieves y Asencio, que terminaron con sus vidas. Nieves era testigo clave en el juicio por el homicidio de su hermano Matías Nieves, ocurrido un año antes.

El 19 de mayo mataron a Mariana Soledad Calfuquir (33) en el barrio San Martín. Fue acribillada cuando iba de acompañante en un Volkswagen T-Cross de color gris. El chofer, Luis Damián Uribe (30), recibió un disparo. Tendría antecedentes. Hubo dos detenidos el 27 de mayo: Mayco Serrano (27) y su hermano Juan Julio (30).

El 7 de junio murió Brian Silva (28) por un hecho ocurrido en barrio San Cayetano el 26 de abril, donde había recibido un disparo en el abdomen. Es decir que agonizó 42 días. Hay un detenido por el hecho.

El 2 de agosto la víctima fatal fue José Luis Nahuelmilla (39). Murió luego de recibir dos disparos en pleno mediodía en barrio San Martín. Detuvieron por el hecho a Leonel Orlando Sotomayor (30). Había antiguas disputas familiares.