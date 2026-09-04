Articulan acciones para impulsar el compostaje en las escuelas

Reunión en el municipio con instituciones para coordinar la entrega de composteras, capacitaciones y asesoramiento técnico en establecimientos escolares.

Personal municipal de la subsecretaría de Ambiente mantuvo una reunión de trabajo con referentes de UOCRA Mujeres, el INTA y la Fundación de Enfermeros Protagonistas (FEP), con el objetivo de avanzar en una propuesta conjunta para promover el compostaje en instituciones educativas de Comodoro Rivadavia.

La iniciativa contempla la participación de cada una de las instituciones en distintas etapas del proyecto. En este marco, UOCRA Mujeres tendrá a su cargo la construcción de las composteras que posteriormente serán destinadas a las escuelas que formen parte de la propuesta.

Por su parte, la Fundación de Enfermeros Protagonistas (FEP) trabajará junto a las instituciones educativas mediante capacitaciones, brindando herramientas para que puedan implementar y gestionar sus propias composteras. El INTA, por su parte, brindará asesoramiento técnico y acompañará el seguimiento y la supervisión del funcionamiento de los contenedores, fortaleciendo el abordaje integral de la iniciativa.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, destacó la importancia de generar espacios de articulación entre distintos sectores para llevar adelante acciones concretas en materia ambiental.

“Estamos trabajando para que esta propuesta pueda llegar a las escuelas y que el compostaje se convierta en una herramienta concreta de educación ambiental. La articulación entre las instituciones nos permite sumar capacidades y generar un trabajo conjunto”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Alejandro Tula, puso en valor el acompañamiento técnico que permitirá sostener el proyecto en el tiempo, al detallar que “es importante que las escuelas no solamente reciban una compostera, sino que también cuenten con el conocimiento y el acompañamiento necesario para utilizarla correctamente. En este sentido, el aporte del INTA y el trabajo de FEP son fundamentales”, señaló.

Desde el Municipio se subrayó que esta propuesta busca fortalecer las acciones de educación ambiental y promover prácticas vinculadas a la separación y valorización de los residuos orgánicos, generando nuevas herramientas para que las instituciones educativas puedan incorporar el compostaje en sus actividades.