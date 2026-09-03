PAE acompaña la 3° edición de EDUCO 2026 en Comodoro

La muestra educativa y tecnológica es organizada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y contará con charlas, talleres, presentaciones de libros y mesas de diálogo.

En el marco de su estrategia de sustentabilidad, Pan American Energy (PAE) promueve un año más EDUCO 2026, un espacio pensado para que estudiantes, docentes, instituciones, empresas, organizaciones y organismos públicos compartan experiencias, descubran oportunidades y generen conexiones para fortalecer el desarrollo de Comodoro Rivadavia y toda la región.

La tercera edición de la muestra se llevará adelante este jueves y viernes en el Predio Ferial y tendrá como ejes centrales los desafíos de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la educación STEAM, la formación para el empleo y la construcción de ciudadanía en un mundo en transformación.

Durante las dos jornadas habrá talleres, charlas, presentaciones de libros, mesas de diálogo y exposiciones de proyectos pertenecientes a Comodoro Rivadavia y también a otras ciudades como Trelew, Puerto Madryn, Lago Puelo, Río Senguer y Caleta Olivia.

Desde PAE, Horacio García, gerente de Relaciones Institucionales, puso en valor la muestra y destacó: “Una vez más PAE dice presente en EDUCO ya que para nosotros es muy importante poder promover este tipo de iniciativas que están pensadas para conectar conocimientos, interactuar con propuestas innovadoras y descubrir nuevas formas de aprender”.