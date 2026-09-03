El jueves llega con cielo inestable y ráfagas de hasta 69 km/h

La jornada tendrá una máxima de 11°C durante la tarde, con viento del sudoeste que se intensificará y ráfagas de hasta 69 km/h. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado.

El jueves 3 de septiembre tendrá una jornada marcada por el viento del sudoeste y un cielo que irá cambiando con el correr de las horas.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura de 4°C y viento del SO con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas alcanzarán entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 11°C. El viento mantendrá su dirección predominante del sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de 60 a 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones será nula.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se ubicará en torno a los 9°C. El viento continuará del SO, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10%.

Para el viernes se prevén chaparrones durante buena parte de la jornada, mientras que el sábado continuará el cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 2°C y 7°C.