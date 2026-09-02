Miércoles frío y con lluvias aisladas

La jornada tendrá una mínima de 2°C y una máxima de 10°C. El jueves subirá la temperatura, mientras que el viernes volverán los chaparrones.

El miércoles comenzará con frío y lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la mañana. La temperatura mínima será de 2°C y trepará hasta los 10°C por la tarde, mientras que durante la noche descenderá a 7°C.

El cielo estará parcialmente nublado durante la tarde y la noche. El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el jueves se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 12°C, con una mínima de 3°C durante la mañana y una máxima de 12°C por la tarde. La probabilidad de precipitaciones será de hasta 10% durante la noche.

El viento se mantendrá del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la madrugada y la mañana, y de entre 32 y 41 km/h durante la tarde y la noche. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

El viernes marcará un cambio en las condiciones, con chaparrones previstos tanto durante la madrugada y la mañana como durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

La temperatura será de 3°C durante la madrugada y la mañana, mientras que alcanzará los 9°C durante la tarde y la noche. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.