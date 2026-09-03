Incendio en una vivienda del camino Roque González

Una habitación quedó afectada por las llamas durante la tarde del miércoles. Dos unidades de Bomberos Voluntarios trabajaron durante unos 15 minutos para controlar el fuego.

Un incendio se desató este miércoles alrededor de las 17:10 en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Vicente Barbieri y Lamas, sobre el camino Roque González, en el barrio Petrolero.

Ante la emergencia, Bomberos Voluntarios desplegó los móviles 59 y 27. Al llegar, los efectivos encontraron el fuego concentrado en una de las habitaciones, donde las llamas ya se habían generalizado.

El operativo de sofocación se realizó con agua y permitió controlar el incendio en aproximadamente 15 minutos.

Como medida preventiva se solicitó una ambulancia, aunque no hubo personas heridas. El fuego provocó únicamente daños materiales en la vivienda.