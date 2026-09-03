Incendio en una vivienda del camino Roque González

Un incendio se desató este miércoles alrededor de las 17:10 en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Vicente Barbieri y Lamas, sobre el camino Roque González, en el barrio Petrolero.
Ante la emergencia, Bomberos Voluntarios desplegó los móviles 59 y 27. Al llegar, los efectivos encontraron el fuego concentrado en una de las habitaciones, donde las llamas ya se habían generalizado.
El operativo de sofocación se realizó con agua y permitió controlar el incendio en aproximadamente 15 minutos.
Como medida preventiva se solicitó una ambulancia, aunque no hubo personas heridas. El fuego provocó únicamente daños materiales en la vivienda.