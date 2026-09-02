Un hombre de 31 años sufrió quemaduras de tercer grado en ambos brazos y la espalda tras un incendio registrado durante la madrugada en una vivienda de la zona sur.

Un incendio lo dejó con graves quemaduras en el barrio Abel Amaya

Un hombre de 31 años resultó gravemente herido durante un incendio ocurrido a la 1:05 de este miércoles en una vivienda situada en la intersección de Ricardo Tora y David Presiani, en el barrio Abel Amaya.

El fuego movilizó a dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron en el lugar hasta sofocar las llamas que afectaron la estructura de la propiedad.

Según explicó el propietario del inmueble a los policías, el incendio se habría iniciado de manera accidental cuando una cortina tomó contacto con una cocina que se encontraba encendida.

El hombre sufrió quemaduras de tercer grado en ambos brazos y en la zona dorsal de la espalda. La doctora Dávila le brindó las primeras atenciones en el lugar y posteriormente se dispuso su traslado urgente al nosocomio local para recibir tratamiento especializado.

En el operativo también intervino personal de Defensa Civil. La Fiscalía de turno fue notificada sobre lo ocurrido.