Rada Tilly se convierte en escenario del teatro chubutense

Del 3 al 6 de septiembre se realizará un encuentro con funciones, formación y espacios de intercambio entre artistas de distintos puntos de la provincia. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, aunque algunas requieren inscripción previa.

Durante cuatro jornadas, Rada Tilly reunirá a teatreros y teatreras de distintos puntos de Chubut en un encuentro que propone poner en común experiencias, saberes y diferentes maneras de construir la escena teatral. La iniciativa es impulsada y acompañada por el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura.

La propuesta concibe al teatro como una forma de expresión y de vínculo comunitario, con actividades que combinan funciones, instancias de formación y espacios de diálogo. El objetivo es generar un lugar donde lo compartido permita también crear nuevas formas para la escena provincial.

La apertura será el jueves 3 de septiembre, a las 21, en el Taller de Arte Municipal, con Funeral, una experiencia teatral inmersiva del grupo Ma'Que Teatro. La obra transcurre en la casa de Antonia, que se abre para su funeral. Tres salas, ocho personajes y una familia atravesada por la vida y la muerte forman parte de una puesta en la que el público recorre los espacios y decide qué historia seguir.

El viernes 4, a las 21, el Centro Cultural Rada Tilly recibirá a La Perrera, del grupo Rosa Mosqueta. Dos juglares recorren pueblos recolectando fábulas y presentan la historia de un poeta convertido en perro, en una comedia para todo público atravesada por canciones, jaulas rutinarias y papelitos de colores.

La programación continuará el sábado 5 a las 18 con la clase magistral Máscaras, música congelada, una exposición y conferencia espectáculo a cargo del artista mascarero Alfredo Iriarte. La actividad recorrerá 41 años de investigación y creación en torno a máscaras larvarias, neutras, expresivas, medias máscaras y de comedia del arte. Está dirigida a docentes, realizadores teatrales, estudiantes y personas interesadas, sin necesidad de contar con experiencia previa.

A las 22, nuevamente en el Centro Cultural Rada Tilly, se presentará Black Flamingo, de Actitud Pandora. La obra se desarrolla en el extravagante Hotel Flamingo, donde las vedettes regresan para su último show y una joya desaparece. El cabaret se construye alrededor de la sospecha, el glamour y una función marcada por múltiples sospechosos.

El domingo 6, a las 11, tendrá lugar la charla abierta Teatro Comunitario y Experiencias, destinada al encuentro y al diálogo en torno a saberes y experiencias vinculadas al teatro comunitario, con inspiración en la trayectoria de agrupaciones como Catalinas Sur.

El cierre llegará a las 20 con Agua Quemada, del grupo El Jardín Teatro Laboratorio. El unipersonal de autoficción aborda la migrancia y la memoria, con el cuerpo como territorio y aquello que cada persona lleva consigo como eje de una ceremonia íntima entre actor y público.

El Encuentro de Teatro propone así cuatro días de actividad artística y formación, con la participación de distintas expresiones de la escena teatral de Chubut y el acceso gratuito de la comunidad a todas las propuestas.