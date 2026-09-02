Se plantarán 109 mil árboles en zonas arrasadas por incendios

La campaña se desarrollará durante septiembre y octubre sobre 127 hectáreas de cuatro áreas protegidas de la provincia, con especies nativas y un plan de monitoreo a largo plazo.

El Gobierno del Chubut pondrá en marcha durante septiembre y octubre una nueva etapa de restauración de áreas estratégicas afectadas por incendios forestales. La campaña contempla la plantación de 109.100 árboles nativos en 127 hectáreas distribuidas en cuatro áreas protegidas de la provincia.

Los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Bosques, en conjunto con la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación para cuidar al planeta y sus habitantes. Las intervenciones se realizarán en la Reserva de Uso Múltiple Lago Epuyén, la Reserva Provincial Cerro Currumahuida, el Parque y Reserva de Uso Múltiple Río Turbio y el Área Natural Protegida Río Tigre.

La iniciativa forma parte del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina - ProCLIM-AR”, surgido de la cooperación bilateral entre Argentina y Alemania.

La Fundación Vida Silvestre lidera el componente de “Restauración de paisajes forestales”, con el apoyo de la Fundación para cuidar al planeta y sus habitantes. Ambas organizaciones acompañan a la Secretaría de Bosques en la actualización y ejecución del “Programa integral de manejo y restauración de grandes áreas afectadas por incendios forestales en la temporada 2014-2015”.

La selección de los sectores donde se trabajará respondió a criterios técnicos vinculados con el nivel de afectación provocado por el fuego, la presencia de especies nativas y exóticas y las posibilidades de regeneración natural del bosque.

El esquema de intervención variará según las características de cada sitio. En algunos sectores se avanzará directamente con la plantación, mientras que en otros será necesario abrir claros y retirar renovales de pino que aparecieron luego de los incendios. El proceso incluirá además un monitoreo de largo plazo para evaluar el crecimiento de las plantaciones y ajustar la estrategia de restauración.

En la Reserva de Uso Múltiple Lago Epuyén y en la Reserva de Uso Múltiple Río Turbio, donde se desarrollan actividades de comunidades y pobladores, se incorporaron instancias de participación para enriquecer la planificación.

El componente de Restauración de Paisajes Forestales de ProCLIM-AR se implementa mediante la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), en el marco del acuerdo de cooperación entre Argentina y Alemania que respalda la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI), promovida por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN).

El proyecto es desarrollado por un consorcio integrado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación AVINA y la GIZ, con participación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.