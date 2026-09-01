Rada Tilly retoma una obra clave y sumará 77 cuadras de pavimento

La pavimentación será financiada con fondos provinciales tras la suspensión de los aportes nacionales y llevará a la ciudad a cerca del 75% de sus calles pavimentadas.

El Municipio de Rada Tilly formalizó el contrato para retomar y completar el Plan de Pavimentación Urbana de 77 cuadras, una obra que había quedado paralizada tras la suspensión del financiamiento del Gobierno Nacional. La continuidad se concretará mediante fondos provinciales, a partir del convenio firmado a principios de agosto entre el Gobierno del Chubut y el municipio.

El proyecto representa una de las principales intervenciones de infraestructura vial previstas para la ciudad y permitirá avanzar sobre sectores que quedaron pendientes de ejecución. Una vez terminados los trabajos, Rada Tilly alcanzará aproximadamente el 75% de sus calles pavimentadas.

“el beneficio de la pavimentación es directo y duradero para la calidad de vida de la comunidad. Estas obras contribuyen al desarrollo urbano ordenado y expresan el compromiso del Estado Municipal con un crecimiento equilibrado y con una mayor equidad territorial”, sostuvo la intendente Mariel Peralta luego de la firma del contrato.

La jefa comunal también destacó que la pavimentación permitirá revalorizar el patrimonio de los frentistas, jerarquizar el espacio público, favorecer la radicación de nuevas familias y actividades económicas y mejorar la conexión entre vecinos e instituciones.

Las cuadras que faltan

El plan fue elaborado por el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Rada Tilly y contempla 77 cuadras distribuidas en ocho sectores. La primera etapa comenzó en 2023 y permitió ejecutar los sectores 1, 2, 3 y 7.

Con el nuevo esquema de financiamiento se completarán las cuadras pendientes en cuatro sectores.

En el Sector 4, los trabajos alcanzarán las calles Chubut, Punta Indios y Nemesio Figueroa.

El Sector 5, correspondiente al barrio Sargento Cabral, comprende Abdón Peralta, Subprefecto Dax Cosentino, Trutanik, Nemesio Figueroa, Anita Castellano, Turkovic, Jacinto García, Combate Naval de Quilmes y Catamarán Gandul.

En el Sector 6, ubicado en la zona de los Lagos, se pavimentarán Marcelino Terraza, Lago Cholila, Lago Vinter, Lago Musters, Lago Puelo, Lago Rosario, Lago Esperanza, Lago Krüger, Lago Pellegrini, Enrique Hallmayer, Lago Rivadavia y General Enrique Mosconi.

Finalmente, el Sector 8, en el barrio Tierra Joven, contempla las calles Faro Punta Bajos, Faro San José y Faro San Gregorio.