Julio Kresteff asumió al frente de Producción en Chubut

El presidente de la Compañía de Riego del VIRCh y productor cerecero del Valle reemplaza a Juan Manuel Pavón en el Ministerio de Producción.

Julio Kresteff asumió como nuevo ministro de Producción del Chubut luego de prestar juramento ante el gobernador Ignacio Torres. El dirigente, actual titular de la Compañía de Riego del VIRCh y productor cerecero de la zona del Valle, llega al cargo en reemplazo de Juan Manuel Pavón.

La designación quedó formalizada este martes mediante el decreto provincial N° 1326, firmado por Torres y refrendado por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

El desembarco de Kresteff en Producción forma parte de los cambios que el gobernador había anticipado durante los últimos días, en el marco de una decisión orientada a fortalecer la gestión y profundizar las políticas vinculadas al desarrollo productivo.