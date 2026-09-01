Estudiantes secundarios ya realizan sus primeras pasantías en el Municipio

Jóvenes de la escuela TAE y de la ENET N° 2 comenzaron sus prácticas en la Secretaría de Recaudación para sumar experiencia y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

Esta semana comenzó una nueva etapa para estudiantes secundarios de la ciudad que participan del programa de pasantías profesionales impulsado por el Municipio. Los jóvenes de la escuela TAE y de la ENET N° 2 desarrollan sus prácticas en la Secretaría de Recaudación, donde tienen la posibilidad de trasladar al ámbito laboral los conocimientos incorporados durante su trayectoria educativa.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre el Estado Municipal y las instituciones educativas, al tiempo que ofrece a los estudiantes una experiencia concreta en áreas relacionadas con la administración de organizaciones y las redes informáticas.

El secretario de Recaudación, Luis Perea, remarcó la importancia de generar espacios de articulación entre el Municipio y las escuelas. “El objetivo es que los estudiantes puedan volcar en una práctica real y profesional aquello que están aprendiendo en la escuela, en un espacio que es un motor fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad”, sostuvo.

Perea también destacó el entusiasmo de los jóvenes frente a esta primera aproximación al mundo laboral. “Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder llevar adelante este tipo de iniciativas”, afirmó, y señaló que los estudiantes realizan sus pasantías para adquirir experiencia y desarrollarse en las áreas vinculadas con su formación.

Desde el ámbito educativo, la profesora Sabrina Barrientos explicó que la experiencia permite reforzar los contenidos trabajados durante la Tecnicatura en Gestión y Administración de Organizaciones. “El fin de este tipo de actividades es que los chicos, a partir de los conocimientos adquiridos durante la trayectoria de la Tecnicatura en Gestión y Administración de Organizaciones, puedan aplicar todo lo aprendido y reforzarlo a través de esta pasantía”, indicó.