El viernes llega con lluvia y ráfagas de hasta 90 km/h

El SMN emitió un alerta amarillo para la tarde y noche por vientos del sur. La jornada también tendrá chaparrones y lluvias con nevadas, con una máxima de 8°C.

El viernes estará marcado por el viento y el descenso de la temperatura. Durante la tarde y la noche rige un alerta amarillo por vientos del sector sur, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Durante la mañana se esperan chaparrones, con una temperatura de 7°C y vientos del sur de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde, el viento rotará al sudoeste y se intensificará, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de entre 79 y 87 km/h. La temperatura llegará a los 8°C y se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%.

Hacia la noche continuarán los vientos del sudoeste, con registros de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de entre 79 y 87 km/h. El pronóstico anticipa lluvias y nevadas, con una temperatura de 4°C.

Para el sábado se prevé una mejora de las condiciones, con cielo algo nublado durante la madrugada, parcialmente nublado por la mañana y cielo despejado durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre 2°C y 7°C.

El domingo continuará sin precipitaciones, con cielo ligeramente nublado durante la madrugada y la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura irá de 0°C a 11°C.