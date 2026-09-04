Coopershoes despidió a sus operarios y decidió dejar de fabricar en el país

Markus Heyden, responsable de la empresa brasileña que fabricaba zapatillas, admitió que dejó personal administrativo y conservará la fábrica a la espera de cambios políticos y económicos en 2027.

El Parque Industrial de Las Flores en la provincia de Buenos Aires vio cerrar a dos grandes empresas en el último mes. El 7 de agosto pasado, cerró su planta la textil Will Der S.A. y despidió a 20 trabajadores (BAE Negocios dio a conocer el discurso de despedida de los dueños: "Piensen la próxima vez que voten"). En las últimas horas, el gigante brasileño Coopershoes despidió a todo el personal de planta y decidió dejar de producir en Argentina.

Coopershoes significa Cooperativa de Calçados e Componentes Joanetense Ltda.. Fue fundada en 1998, en la ciudad de Picada Café, Rio Grande do Sul. En 2008 decidió abrir su primera planta fuera de Brasil en la localidad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, la misma tierra donde la empresa GATIC de la familia Bakchellian supo tener una de sus plantas hasta su cierre en los '90.

Fabricó calzado para diferentes marcas: zapatillas para Converse All Star, luego sumó clientes de la talla de Grimoldi y Pony, entre otras. Tenía tantos pedidos que se mudó al Parque Industrial de Las Flores y realizó varias inversiones para ampliar la planta.

CFK fue a inaugurar la nave de Coopershoes

En 2011 fue Cristina Fernández de Kirchner en persona para inaugurar la nave y detalló: "Hasta el 2006 sólo importaban zapatillas, en 2008 comenzaron a producir. Empezaron con 150.000 pares y hoy (agosto 2011) fabrican 1.510.000 pares, qué orgullosos deben sentirse los trabajadores. La empresa Coopershoes recibió un crédito del Bicentenario y ampliará su nave de 5.000 metros. No hay nada mejor para un país que las familias tengan trabajo".

Hubo cambio de gobierno, nuevas políticas y todo cambió. Cristian Chiodini, secretario de Producción, Turismo y Ambiente de la Municipalidad de Las Flores, contó a BAE Negocios: "La situación que atravesamos es similar a la de toda la provincia y el país, Coopershoes decidió dejar de fabricar, pero mantiene una plantilla mínima para vender la mercadería que tienen, estar en contacto con proveedores y terminar de indemnizar a los trabajadores despedidos. Es increíble, al principio de 2023 Coopershoes tenía 380 operarios y hoy quedó con 9 administrativos. Lo mismo ocurrió con la textil Will Der S.A., que de tener 80 trabajadores quedó con la cuarta parte cuando cerró".

Al ser consultado si el repliegue de Coopershoes implica un abandono definitivo del país, el funcionario aclaró que el responsable de Coopershoes en Argentina, Markus Heyden, tomó la decisión de sostener la estructua fabril. La estrategia de la compañía brasileña consiste en mantener la planta en perfectas condiciones operativas y continuar costeando las patentes e impuestos hasta 2027.

El funcionario Chiodini explicó que tuvo una charla con Markus Heyden quién le dijo que "si el año próximo, cambian las condiciones, Coopershoes reabrirá la planta". Pero "en la situación actual, con una dura competencia y retracción del poder adquisitivo, no puede producir, no dan los números", agregó el responsable de Producción de Las Flores.

El panorama es muy complejo, especialmente para Las Flores,una ciudad de apenas 27.000 habitantes ubicada a 190 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Cada fábrica cerrada deja gente con oficios que no podrá ser reubicada porque el panorama es igual en otras zonas.

Darío Coronel de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) contó a BAE Negocios: "A fin de 2023 empezó el declive, cerramos el año con 322 trabajadores. Converse le daba 38.000 pares mensuales, luego bajó a 18.000 y al final, nada. Grimoldi dejó de darle trabajo, lo mismo Pony y así la empresa comenzó con despidos, no podía sostenerse sin pedidos. Con esta política económica no quedará ni una industria en pie es un industricidio. En el orden nacional, perdimos 8.000 puestos en la industria del calzado, apenas deben haber quedado 4.000 trabajadores en todo el país".

El sindicalista reconoció que por lo menos la empresa decidió pagar el 100% de la indemnización que corresponde. Algo que si bien debería ser lo normal, en un contexto donde muchas empresas bajan la persiana y no pagan las indemnizaciones, parece un dato llamativo.