Lanzan un paro por 48 horas en aeropuertos de todo el país

El paro de ATE/ANAC responde a la negativa del Gobierno a discutir salarios y tras el ajuste al financiamiento de las tareas operativas en los aeropuertos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) lanzó un paro nacional de 48 horas para este jueves y viernes, en medio del reclamo por la apertura de la paritaria sectorial y por el financiamiento de tareas operativas en los aeropuertos, una medida que podría afectar los servicios aéreos en distintos puntos del país.

Las asambleas, movilizaciones y paros se organizarán en dos franjas de tres horas cada una: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto el jueves como el viernes. El esquema fue comunicado la semana pasada por ATE a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el objetivo de que los distintos actores del sector aéreo puedan tomar previsiones ante eventuales cambios en las operaciones.

Entre los reclamos figuran el pago de los salarios con los aumentos acordados para ítems extraparitarios, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de Fiscalización en Aeropuertos. Según el sindicato, esos pedidos ya fueron planteados en distintas instancias de diálogo sin obtener una respuesta concreta hasta el momento.

El financiamiento de las áreas operativas ocupa un lugar central en el petitorio presentado al gobierno de Javier Milei. ATE/ANAC exige recursos específicos para los bomberos aeronáuticos y para la Fiscalización, dos sectores clave en el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos. En ese sentido, el gremio planteó que "el incremento de la tasa aeroportuaria debe fortalecer áreas operativas y sostener el funcionamiento de sectores como el de los bomberos aeronáuticos y la Fiscalización".

A ese reclamo se suma la disputa salarial, que exige incorporar a los haberes los aumentos ya acordados para conceptos extraparitarios y habilitar una negociación paritaria específica para el sector.

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, explicó que "los reclamos efectuados continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución". Frente a esa falta de avances advirtió que "nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial".

CRONOGRAMA DE PAGO

Las medidas de fuerza se aplicarán con el mismo esquema en ambas jornadas: este jueves 3 de septiembre, de 9 a 12 y de 18 a 21, y el viernes 4, con dos turnos idénticos de tres horas. El gremio adelantó el plan con anticipación para que los distintos actores del sistema aéreo puedan organizarse frente a las eventuales consecuencias de la protesta.

La afectación potencial se limitará a las tareas desarrolladas dentro de esas franjas horarias y podría alcanzar a operaciones comerciales en los aeropuertos donde intervengan trabajadores de ANAC, entre ellos Aeroparque y Ezeiza, aunque la medida fue planteada con alcance nacional. De todos modos, el anuncio no implica que todos los vuelos queden suspendidos. Los representantes de los trabajadores aseguraron además que la atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales estará garantizada.

Para quienes tengan vuelos programados en esos días, el estado de cada servicio dependerá de la operación puntual y de las eventuales modificaciones que dispongan las compañías aéreas.