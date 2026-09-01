Un informe elaborado con datos oficiales del INDEC registra un fuerte traspaso hacia el sistema público entre fines de 2023 y principios de 2026, en un escenario marcado por el aumento de las prepagas y la pérdida de empleos formales.

Desde que asumió Milei más de 1,2 millones quedaron fuera de la salud privada

Más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con cobertura médica privada en la Argentina durante la gestión de Javier Milei. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en estadísticas oficiales del INDEC, entre fines de 2023 y principios de 2026 fueron exactamente 1.246.285 las personas que pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud.

El proceso se produjo en paralelo con una fuerte suba de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y una contracción del empleo formal. De acuerdo con el estudio, las prepagas acumularon un aumento del 475%, frente a una inflación acumulada del 329%.

En el mismo período se perdieron 241.746 puestos de trabajo formales, una caída que afectó la afiliación a las obras sociales y dejó a numerosas familias dependiendo de la atención estatal.

El impacto no fue uniforme en todo el país. El Gran Buenos Aires concentró el mayor crecimiento de población sin cobertura privada, con un incremento del 21,4% y la incorporación neta de 904.131 personas al sistema público.

El Noreste argentino aparece como la región con mayor nivel de vulnerabilidad: el 46,3% de sus habitantes depende exclusivamente de hospitales de gestión pública. En Cuyo, la dependencia estatal llegó al 38%, mientras que la Patagonia incorporó 29.022 personas al sector público. La Región Pampeana sumó 146.481 usuarios y el Noroeste alcanzó una dependencia pública del 39,6%.

A nivel de aglomerados, Ushuaia-Río Grande encabezó el crecimiento de personas sin cobertura privada, con una suba del 47,1%. Detrás quedaron Viedma-Carmen de Patagones, con 40,1%, y el Gran Catamarca, con 21,8%.

La salida de la cobertura privada tuvo una magnitud similar entre ambos sexos. 624.948 mujeres perdieron su cobertura médica, mientras que entre los hombres la cifra llegó a 621.337. La dependencia del sistema estatal aumentó 13,35% entre las mujeres y 13,09% entre los hombres.