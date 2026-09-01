Musimundo cerró 20 sucursales y despidió a más de 120 trabajadores en cuatro provincias

La cadena pertenece a la empresa chaqueña Carsa que hace menos de dos meses abrió su concurso preventivo. Cerró sucursales en Chaco y Formosa, entre otras provincias.

La crisis de las cadenas de retails no se detiene. A menos de dos meses de haber pedido el concurso preventivo de acreedores, la empresa Carsa, dueña de Musimundo, cerró todas las sucursales en el Nordeste argentino y despidió a más de 120 empleados.

Los cierres de los 20 locales se dieron en Chaco y Formosa, entre otras provincias. Fábricas, comercios, es interminable la lista de empresas que no dan más.

Musimundo es una histórica marca de retail enfocada en artículos para el hogar y tecnología. Los directivos de Carsa cuando abrieron el concurso aseguraron tener 4 objetivos: preservar la continuidad de la explotación comercial; resguardar las fuentes de trabajo; mantener el valor de los activos de la sociedad; y posibilitar una reestructuración ordenada del pasivo para atender los compromisos asumidos. Pese a todo, no dudaron en hacer despidos masivos.

En 2024 Musimundo tenía 70 sucursales, repartidas principalmente en el norte del país. No es la primera vez en su historia abre un concurso. Esta vez, la deuda concursal de Carsa, responsable de Musimundo, supera los $63.500 millones.

DESPIDOS MASIVOS

El listado de sucursales que cerraron el Nordeste incluye casi una veintena de locales ubicados en 4 provincias. En Chaco, cerraron 5 locales: dos en Resistencia, y las restantes en Presidencia Roque Sáenz Peña, Fontana y Barranqueras. En Formosa bajaron la persiana de 6 sucursales: dos tiendas de la capital, además de los locales de Clorinda, Pirané, Las Lomitas y El Colorado. A los que se suman 8 sucursales de dos provincias más.

Los trabajadores cuentan que el sábado trabajaron como siempre y al cierre les informaron que las sucursales cerraban. Otros fueron a trabajar y se encontraron con la noticia del cierre. No todos recibieron los telegramas de despido.

ANGUSTIA

Noelia es una empleada que hace 16 años trabaja en el local de Formosa. "El martes pasado se presentó el gerente regional de Musimundo para decirnos que la sucursal seguiría abierta, pero el sábado cerró el local. Tras el cierre, nos explicaron que tanto el sueldo como la indemnización los cobraremos cuando la empresa tome la decisión de vender sus inmuebles", dijo

Gonzalo trabaja hace 19 años en Musimundo, no puede más con la angustia de perder su empleo. "Es muy doloroso que cierren esta sucursal y varias más. Siento impotencia y creo que es muy injusto", expresó.

Los trabajadores están desesperados porque se quedan sin trabajo y futuro, pero además no les dan fecha de pago ni del sueldo ni de la indemnización. El 25 de agosto cerraron la sucursal de Eldorado y los trabajadores tampoco recibieron sus indemnizaciones.

El sitio web de Musimundo permanece cerrado desde el domingo con el cartel que indica que está en mantenimiento.

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