Paro universitario: los nodocentes vuelven a tensar la pelea salarial

La FATUN rechazó una oferta del Gobierno del 3% para septiembre y denunció que la propuesta desconoce la pérdida salarial acumulada. Este miércoles realizan un paro nacional de 24 horas.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizan este miércoles 2 de septiembre un paro nacional de 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue definida luego de una nueva reunión de la Comisión Paritaria de Nivel General Nodocente, en la que, según denunció la FATUN, el Gobierno Nacional volvió a desconocer tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la medida cautelar que establece la necesidad de recomponer los salarios de los trabajadores y las becas destinadas a los estudiantes.

La propuesta presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, contempla un incremento del 3% para septiembre. Desde la FATUN consideraron que la oferta resulta insuficiente porque no incorpora la pérdida salarial acumulada, ni contempla la actualización y el blanqueo de la garantía salarial.

Frente a ese escenario, la organización sindical rechazó la propuesta y calificó la oferta como "insuficiente e inaceptable". La próxima reunión paritaria quedó prevista para el 17 de septiembre.

En paralelo, el Frente Sindical Universitario Nacional, junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se reunirá los días 3 y 4 de septiembre durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores. Allí analizarán la situación y definirán las próximas acciones en el marco de la continuidad del Plan de Lucha.

Los nodocentes sostienen el paro como una medida para defender sus salarios, reclamar una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La consigna que atraviesa la jornada es directa: "Sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad".