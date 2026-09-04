Melella destacó el cambio de posición de Milei sobre Malvinas

Gustavo Melella valoró el giro del Gobierno de Milei sobre Malvinas y reclamó presupuesto, acciones concretas y participación de Tierra del Fuego.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, destacó el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa Malvinas luego de la cadena nacional encabezada por Javier Milei.

A través de un mensaje difundido tras el discurso presidencial, Melella sostuvo que existen causas que están “por encima de cualquier diferencia política” y remarcó que Malvinas es una de ellas. En ese sentido, manifestó su acompañamiento a la construcción de un frente político e institucional que permita avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas en defensa de la soberanía argentina.

El mandatario fueguino también valoró la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la Base Naval Integrada, al considerar que el proyecto permitirá fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica del país.

Melella señaló que estas acciones reafirman la importancia estratégica de Tierra del Fuego y su condición de provincia que representa la proyección bicontinental argentina. Sin embargo, advirtió que para concretar el proyecto será necesario definir presupuesto, plazos y una articulación efectiva con el Gobierno provincial.

Además, planteó la necesidad de profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional de la Argentina, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y fortalecer las herramientas destinadas a impedir la explotación ilegítima de los recursos naturales de las Islas y sus espacios marítimos.

En su mensaje, Melella reclamó una mayor participación de la provincia en las decisiones vinculadas con las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. “No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego”, sostuvo el gobernador, quien anticipó que solicitará formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de la provincia en cada decisión que se adopte sobre la cuestión.

El mandatario recordó que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años un cambio en la política nacional sobre Malvinas y consideró que ahora es necesario transformar los anuncios en decisiones concretas, con presupuesto, plazos y una política de Estado sostenida.

Finalmente, Melella reafirmó la posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

“Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas”, concluyó.