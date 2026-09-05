La petrolera israelí invirtió en Mercado Libre y ahora Milei debería sancionar a Galperin

Meitav, uno de los accionistas de la petrolera israelí, posee acciones en el grupo de Galperín. Quirno prometió sanciones a la "red de firmas vinculadas".

Accionistas importantes de la petrolera israelí Navitas, que explota el petróleo de las Islas Malvinas, también poseen tenencias por millones de dólares en Mercado Libre, el grupo de Marcos Galperín, el empresario predilecto de Javier Milei. El dato pone a prueba al giro de 180 grados que la administración libertaria hizo desde este jueves con la causa Malvinas.

Es que, en su cadena nacional, el presidente amenazó con "inhabilitar de operar en territorio argentino" a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos petroleros en las islas.

El canciller Pablo Quirno fue por más y prometió sanciones a toda una "red de firmas vinculadas" con las petroleras Navitas y Rockhopper y que estimó en alrededor de 180 empresas.

Pero el problema es que algunos de los accionistas principales de Navitas, la petrolera del magnate israelí Gideon Tadmor que lidera la explotación en el yacimiento Sea Lion, también invirtieron fuerte en Mercado Libre y poseen acciones de la empresa argentina.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso LPO, Meitav Investment House, una de las firmas de servicios financieros más importantes de Israel, registra participaciones relevantes en Navitas Petroleum y, según informó el periódico especializado Calcalist, también incide junto con otros fondos israelíes en el 40% de las acciones de Rockhopper, la petrolera británica socia de Navitas en Sea Lion.

Meitav no es el único accionista de Navitas que también invierte en el grupo de Marcos Galperín. También aparece Harel, el grupo asegurador y de servicios financieros más grande de Israel.

Pero, además de esa fuerte gravitación en el proyecto petrolero condenado desde este jueves por el gobierno argentino, Meitav tiene dentro de su portfolio acciones en Mercado Libre (MELI) por más de 9.7 millones de dólares.

Esas vinculaciones disparan alarmas en Casa Rosada ya que ponen a prueba la profundidad de las advertencias de Milei a todas aquellas empresas que "directa o indirectamente" estén vinculadas con las dos compañías que buscan avanzar en la explotación petrolera ilegal sobre mar argentino.

En tanto, este viernes Quirno sostuvo que el Gobierno apunta a acelerar las sanciones y ampliar el alcance sobre una red de firmas vinculadas".

Por lo pronto, Navitas y Rockhopper desestimaron las advertencias de Milei: "Creemos que los anuncios (de sanciones del presidente Milei) no tendrán efecto en las operaciones en Sea Lion", desafiaron.