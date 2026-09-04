Universidades: docentes y  no docentes paran el martes

La jornada de protesta se definió luego del fracaso de la reunión paritaria con el Gobierno nacional.

Docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán un paro total el martes 8 de septiembre, en el marco de una jornada de fuerza nacional convocada en unidad por el Frente Sindical Universitario.

La medida también tendrá impacto en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco luego del paro del último miércoles.

La jornada de protesta se definió luego del fracaso de la reunión paritaria del martes con el Gobierno nacional, donde este último ofreció 3 %, y forma parte de un nuevo plan de lucha del sector universitario.

Entre los reclamos se encuentra la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento, la realización de paritarias para recuperar lo perdido, la actualización de las becas y un mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología.

El plan de lucha continuará el 15 de septiembre, con una jornada nacional de clases públicas, y el 17 de septiembre, con un acto en el Palacio Pizzurno de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Secretaria de Educación de la Nación.

Estas medidas se desarrollarán, según fuentes gremiales universitarias, como parte del camino hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para principios de octubre.

En la reunión paritaria del último martes, el Poder Ejecutivo propuso un incremento del 3% para septiembre y recordó un 3% ya pactado para octubre, alcanzando un 6% bimestral.

Las federaciones rechazaron la cifra por considerarla insuficiente. Exigen una recomposición salarial acorde a la inflación de los últimos años y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.