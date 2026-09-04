Localizan semirremolque denunciado como sustraído

Personal de la División de Investigaciones Puerto Deseado de la Policía de Santa Cruz intervino en la búsqueda de un semirremolque que había sido denunciado como sustraído.

El rodado fue hallado en un predio cercano al domicilio de su propietario quien aportó sus características, estimando que el ilícito se habría producido entre el miércoles y la madrugada del jueves.

A partir de la información recabada sobre las características del semirremolque y otras circunstancias, efectivos de la DDI desplegaron tareas investigativas y rastrillajes en distintos sectores de esa misma ciudad.

Como resultado de dichas diligencias, fue localizado en cercanías de la empresa pesquera CARSA, procediéndose inmediatamente a su resguardo y a la realización de las actuaciones correspondientes.

El informe dado a conocer por la DDI señala además que las tareas investigativas continúan con el objeto de establecer las circunstancias en que se produjo la sustracción e individualizar a los posibles responsables.