Evalúan plan de evacuación ante eventual inundación repentina

Representantes de varias instituciones locales, provinciales y nacionales se reunieron el miércoles en El Chaltén para delinear un plan de evacuación de la localidad ante una posible inundación repentina.

El fenómeno GLOF (por sus siglas en inglés, Glacial Lake Outburst Flood) es una inundación violenta causada por el colapso de la represa natural de hielo de montaña o de un lago glaciar y comenzó a cobrar notoriedad mundial luego de la tragedia ocurrida hace pocos días en Nepal.

Ello motivo que en la Argentina se tomaran en estudios relacionados con algunas poblaciones cordilleranas y en el caso de El Chaltén se evaluó que un desprendimiento de la ladera del Cerro Solo sobre la Laguna Torre podría provocar una ola gigante que afectaría a esa ciudad de la provincia de Santa Cruz.

En ese sentido, grupos de científicos advierten sobre el riesgo geológico y la necesidad de un monitoreo permanente con un protocolo de avisos para posibles evacuaciones.

De esta manera, el encuentro del que tomaron parte referentes del Municipio, Provincia, Parques Nacionales, Gendarmerìa permitió identificar la necesidad de obtener más información sobre evacuación, infraestructura, accesos y capacidad operativa ante un eventual fenómeno de gran magnitud.

El secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, Eric Nieves, quien actuó como moderador, explicó que la reunión sirvió especialmente para comenzar a ordenar responsabilidades.

“En toda emergencia hay un antes, un durante y un después. No queremos improvisar en esto, queremos hacerlo bien”, afirmó.

Uno de los aspectos destacados por Nieves fue la cantidad de interrogantes que surgieron entre los propios organismos a medida que comenzó a analizarse un eventual escenario de emergencia.

También se llegó a la conclusión que es necesario precisar mapas de riesgo y determinar qué significaría concretamente cada zona de posible afectación: si se trataría de sectores alcanzados por agua, por arrastre de sedimentos y material o por una combinación de ambos factores.

Por ese motivo se acordó profundizar el intercambio entre los investigadores que estudian Laguna Torre y Cerro Solo, Parques Nacionales y los equipos técnicos provinciales.