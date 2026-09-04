Reintegro a docentes los descuentos por días de paro

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz confirmó que ya se efectuó el reintegro de fondos descontados a docentes por días de paro en el marco del acuerdo alcanzado en mesa de paritarias.

Precisó que el 7 de agosto se reintegraron los correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y julio de 2026.

Dicha devolución se concretó incluso con anterioridad a la fecha inicialmente prevista y comunicada, establecida para el 13 de agosto.

Asimismo, hizo saber queque con los haberes correspondientes al mes de agosto que se percibirán mañana 5 de septiembre, se procederá al reintegro de los importes descontados durante noviembre y diciembre de 2025.

En tanto, en el próximo tramo establecido en el acuerdo paritario se realizará la devolución correspondiente a los descuentos efectuados durante mayo y junio de 2026, completando de esta manera la totalidad de los reintegros comprometidos.

El cumplimiento de estas acciones reafirma la voluntad del Gobierno Provincial de cumplir con los compromisos asumidos en el ámbito paritario, garantizar la aplicación de los acuerdos alcanzados y sostener el diálogo con las organizaciones sindicales.