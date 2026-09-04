El municipio valoró el aporte de comunidades inmigrantes

En el marco del Día del Inmigrante que tiene lugar cada 4 de septiembre, la Municipalidad de Caleta Olivia realizó una breve ceremonia poniendo en valor el aporte de las distintas comunidades a la identidad local.

Durante el encuentro celebrado en el boulevard de la avenida San Martín, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, aludió la importancia de acompañar esta fecha, resaltando que “hoy somos el resultado de todas esas comunidades que han llegado a nuestro país”.

En este sentido, destacó el aporte de quienes arribaron desde distintos puntos al país y particularmente a nuestra ciudad.

“Poder acompañarlos, reconocerlos también como hijos de diferentes nacionalidades y que en el día de hoy puedan compartirnos o darnos a conocer mucho de su cultura y tradiciones es parte de la construcción de nuestra localidad”, expresó.

Por su parte, la coordinadora de Políticas Interculturales, Sara Miranda, señaló que fue un acto muy importante que surgió de las propias comunidades, con el objetivo de reconocer a quienes contribuyeron al crecimiento de la ciudad y fortalecer el intercambio cultural.

Finalmente, sostuvo que esta conmemoración es la antesala del Festival del Inmigrante que tendrá lugar hoy viernes de 18:00 a 00:00 horas con entrada gratuita en el gimnasio municipal “Enrique Mosconi”, reuniendo a distintas colectividades con propuestas gastronómicas, danzas y expresiones culturales que reflejarán la diversidad de la comunidad.