Simulacro de accidente en una estación de servicio

El ejercicio se realizó en la estación de servicio Axion, en el acceso sur de Caleta Olivia, a escasos metros de la Ruta 3.

El simulacro realizado este jueves a la mañana en Caleta Olivia contempló la simulación de un choque entre un camión cisterna y una camioneta, con derrame de combustible, principio de incendio y personas heridas que fueron asistidas y evacuadas.

Participó personal de Protección Civil, Tránsito Municipal, Bomberos de las unidades 5ta y 16ta; Hospital Zonal, Policía Provincial y trabajadores de la estación de servicio El Bierzo.

Uno de los coordinadores del área de Calidad y Seguridad Vial de la empresa Transbahía, José María Leoni, destacó el alcance del operativo que contó con varios aspectos de complejidad. “Simulamos con agua un derrame de combustible; hubo un principio de incendio; personas heridas y un descompensado cardíaco; pusimos varios puntos para entrenar la respuesta de los distintos equipos”, resaltó.

Por su parte, el supervisor de Seguridad e Higiene municipal, Matías Alcaín, sostuvo que este tipo de prácticas “es importante para pulir aquellos detalles en lo que es la actuación en una emergencia, el rol de cada una de las fuerzas y cómo compatibilizan para una mejor actuación”.

“La respuesta rápida y coordinada de los equipos durante el ejercicio, con la habilitación inicial de una zona segura que permitió el ingreso del personal sanitario y el rescate de las personas accidentadas, evidenció un trabajo articulado para responder de manera efectiva en estos contextos”, puntualizó.