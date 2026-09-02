Declaran persona no grata al diputado Jairo Guzmán

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia expresó su más enérgico repudio y declaró persona no grata al diputado nacional santacruceño por La Libertad Avanza, Jairo Henoch Guzmán.

El cuerpo deliberativo comunal aprobó por unanimidad el proyecto de declaración presentado por el concejal justicialista Carlos Aparicio, luego que la semana pasada el legislador libertario protagonizara un destrato a referentes de centros de jubilados y pensionados que lo esperaban en el acceso a una emisora radial local para reclamarle por el corte de servicios en el PAMI y Guzmán les respondió que “entonces ustedes fundieron” a la obra social.

En este contexto, Aparicio señaló que “a los jubilados no se los puede mandar a callar, mucho menos responsabilizarlos por la situación del PAMI. Ellos no fundieron nada. Son los que durante décadas aportaron y hoy tienen que salir a reclamar para conseguir un medicamento o una prestación médica”.

“Guzmán no puede venir a nuestra ciudad a destratar a los jubilados y después hacerse el distraído. Si ocupa una banca para representar a los santacruceños, tiene que escuchar a la gente, no echarle la culpa de los problemas que atraviesa un organismo que depende del Gobierno nacional”, afirmó.

La declaración aprobada por el Concejo también cuestiona que el legislador integra La Libertad Avanza, espacio que conduce el Gobierno nacional y que tiene responsabilidad política sobre la administración de los organismos nacionales y las políticas que afectan directamente a jubilados y pensionados.

En ese sentido, Aparicio apuntó directamente contra el modelo de gestión naciona, señalando que “los jubilados no son una variable de ajuste. No son un número, no son un gasto y mucho menos son responsables de que el PAMI funcione mal. Son personas que trabajaron toda su vida y que merecen respeto”.

Finalmente, el Concejo expresó su acompañamiento y solidaridad con los jubilados y jubiladas de Caleta Olivia, especialmente con quienes vienen llevando adelante los reclamos por las prestaciones de PAMI, pero además se confirmó que en la próxima sesión ordinaria se concederá la sexta banca a un representantes de los pasivos para que expongan libremente las problemáticas fue atraviesan.