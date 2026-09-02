El Municipio sumó una nueva capacitación para su personal

Personal de diferentes áreas vinculadas a los recursos humanos de la Municipalidad de Caleta Olivia, participan de jornadas de formación intensiva sobre herramientas digitales y trabajo en red.

Las mismas se enmarcan en la política de modernización del Estado, impulsada por el intendente Pablo Carrizo a través de la Supervisión de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria que depende de la Secretaría de Desarrollo Social.

Están orientadas al uso y manejo de herramientas colaborativas en red (Google Drive), buscándose unificar criterios de trabajo que permitirán optimizar los procesos administrativos y así brindar una mejor atención.

La primera etapa se desarrolló eninstalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA – UACO), lugar donde se continuará con el avance de dicha capacitación.

En este contexto, Francisca Gil, supervisora de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, destacó la decisión del Intendente, que garantiza espacios permanentes de capacitación para los empleados municipales frente al continuo avance tecnológico informativo.

“Para llevar a cabo este aprendizaje, nos reunimos en varias oportunidades con la subsecretaria del sector, Daira Córdoba, quien nos solicitó esta formación y luego mantuvimos otros encuentros con los directivos de la universidad, que nos facilitaron sus espacios para que todos cuenten con el material adecuado a la hora de adquirir el conocimiento correspondiente”, puntualizó.

Por último Gil agradeció al área de la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica, a cargo de Matías Barrionuevo, por la predisposición constante la trabajo en conjunto.

Fuente: Prensa Municipal