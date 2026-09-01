Alumnos de Escuela Industrial realizarán prácticas laborales

La Municipalidad de Caleta Olivia firmó un convenio con estudiantes de la Escuela Industrial Nº 1 (EICO), generando una nueva instancia de prácticas profesionalizantes para 24 alumnos.

El acto se llevó a cabo el lunes con la presencia del intendente Pablo Carrizo e integrantes de su equipo de gestión.

La propuesta permitirá que los jóvenes desarrollen sus prácticas en distintos sectores municipales vinculados a su formación, como parte del trabajo conjunto entre la institución educativa y el Municipio.

En este marco, el secretario de Obras y Servicios, arquitecto José Camacho, manifestó que “esto es muy importante para todos los chicos que se están insertando en el mundo laboral y podrán conocer el funcionamiento de las distintas áreas”.

A modo de ejemplo citó que “en nuestra Secretaría hay varios sectores, está el tema de la planta hormigonera, la bloquera, obras civiles, obras viales”.

Por su parte, la supervisora de Políticas Laborales, Francisca Gil, resaltó el acompañamiento que recibirán los estudiantes durante este proceso, citando que “uUna cosa es lo teórico y otra cosa es la práctica, y ellos se van a encontrar con un mundo real de trabajo, donde hay profesionales que los van a acompañar”.

A su vez, el director de la Escuela Industria, Guillermo Ibáñez, valoró la oportunidad que representa para los alumnos poder incorporar experiencia laboral y poner en práctica sus conocimientos.

“Es un desafío para los chicos, pero qué mejor que sea en un ambiente controlado, amistoso, porque la Municipalidad ya tiene esa experiencia de recibir egresados o próximos egresados”, indicó.

De esta manera, la Municipalidad de Caleta Olivia continúa fortaleciendo los vínculos con las instituciones educativas, generando espacios de aprendizaje que permiten a los jóvenes adquirir herramientas para su futuro profesional.

Fuente: Prensa Municipal