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Importante avance de obras en el Polideportivo del gremio petrolero

El secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenén, encabezó el fin de semana una nueva recorrida por las obras del complejo polideportivo, social y cultural que el gremio petrolero construye en Caleta Olivia.

Acompañado por otros miembros de comisión directiva y colaboradores, Güenchenén constató el importante avance alcanzado en la estructura del tinglado, que actualmente se encuentra ejecutada en un 95%.

El proyecto global contempla la construcción de un moderno complejo de casi 13.600 metros cuadrados cubiertos, pensado para brindar nuevos espacios de recreación, actividad física y encuentro para los trabajadores petroleros y las familias santacruceñas.

Entre sus principales instalaciones contará con canchas reglamentarias de futsal con tribunas, salón de usos múltiples, canchas de pádel, centro de escalada y un gimnasio totalmente equipado distribuido en dos plantas, además de diferentes sectores destinados al desarrollo de actividades deportivas y sociales con escenario y camarines para artistas.

Durante el recorrido, el dirigente evaluó las distintas etapas de ejecución y destacó el crecimiento sostenido de una infraestructura que, por sus dimensiones y características, se convertirá en una obra de referencia para toda la provincia.

Al finalizar la recorrida, aludió a la importancia de continuar transformando los recursos del Sindicato Petrolero, Gas y Energías Renovables y de su Mutual 12 de Septiembre en infraestructura y beneficios concretos para los afiliados y la comunidad.

“El proyecto del polideportivo más grande de la provincia y de la Patagonia ya deja de ser un sueño para volverse una realidad”, puntualizó.

Fuente: Prensa SIPGER

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