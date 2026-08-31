La Municipalidad entregó nuevos títulos de propiedad

El intendente de Caleta Olivia presidió la entrega de nuevos títulos de propiedad a familias de diferentes barrios.

El acto se realizó este lunes en la Sala de Situación y el jefe comunal, Pablo Carrizo, estuvo acompañado por la concejal Iris Casas, el secretario de Planificación, Jorge García, e integrantes de la Comisión Bidepartamental de Tierras.

La entrega se enmarca en el trabajo que lleva adelante la Secretaría de Planificación con el objetivo de avanzar en la regularización dominial y acompañar a los vecinos en el proceso de obtener la documentación que acredita formalmente la propiedad de sus viviendas.

En ese marco, García destacó la importancia de continuar dando respuestas concretas a las familias que esperan desde hace tiempo poder contar con sus títulos.

“Para nosotros es muy importante poder concretar estas entregas porque detrás de cada título hay una familia que esperó y trabajó durante mucho tiempo para tener la seguridad de contar con su documentación. Desde el Municipio seguimos trabajando para ordenar y avanzar en cada uno de estos procesos”, expresó.

Por su parte, la concejal Casas valoró que el Municipio pueda continuar avanzando con este tipo de entregas que impactan directamente en la vida de las familias.

“Cada título que se entrega tiene detrás una historia familiar, años de esfuerzo y el deseo de tener finalmente la documentación en sus manos. Por eso es importante acompañar estos procesos y seguir generando las herramientas necesarias para que más vecinos puedan acceder a su título de propiedad”, subrayo la edil.

Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto entre las distintas áreas que intervienen en la regularización e importancia de sostener este tipo de políticas en el tiempo.

En tanto, desde la gestión del Ejecutivo municipal se remarcó que con esta nueva entrega ya son 176 los títulos otorgados desde el inicio de la gestión del intendente Carrizo, mientras que 37 corresponden a lo que va de 2026.

Fuente: Prensa Municipal