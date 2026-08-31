Jairo Guzmán fue interpelado por jubilados de Caleta a la salida de una radio

El incidente se registró el viernes 28 de agosto cuando referentes de varios centros de jubilados y pensionados se acercaron hasta los estudios de la FM El Caletense al enterarse de que el diputado nacional por La Libertad Avanza de Santa Cruz, Jairo Guzmán, estaba ofreciendo una entrevista.

Los adultos mayores lo esperaron a la salida para plantearle las distintas problemáticas que vienen denunciando desde hace tiempo en el PAMI, como la falta de medicamentos y de profesionales médicos, dificultades para conseguir sillas de ruedas y autorizaciones para derivaciones, a lo que suma la ausencia de un jefe de agencia en la delegación local de la obra social.

Hubo un fuerte intercambio de palabras y en un momento Guzmán les dijo a sus interlocutores: “son ustedes los que fundieron el PAMI”.

Consecuentemente, el concejal Carlos Aparicio (PJ) sostuvo que “no se puede naturalizar la violencia institucional”, acotando que “estoy muy preocupado por los afiliados y afiliadas de PAMI de Caleta Olivia y toda Santa Cruz. No tienen medicamentos, no tienen atención médica, no tienen respuestas. Y encima tienen que soportar el maltrato”, puntualizó.

Además, recordó que existen leyes nacionales y provinciales que amparan a los adultos mayores, por lo cual expresó su “solidaridad y acompañamiento para cada jubilado que hoy sufre este destrato”, afirmando que “vamos a hacer que las leyes se respeten”.