Llegaron materiales para extensión de redes de gas

Las obras se llevan adelante en el barrio 3 de Febrero de Caleta Olivia y en los edificios del polideportivo de Petroleros Jerárquicos y de un centro comunitario del barrio Centenario.

Como parte de los anuncios que realizó en su momento el gobernador Claudio Vidal para fortalecer la infraestructura y los servicios en las localidades de Santa Cruz, Distrigas SA, de manera conjunta con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), trasladó materiales a Caleta Olivia. Los mismos fueron recibidos por el secretario de Coordinación de Gobierno, Juan Carlos Juárez, y el gerente de la empresa provincial en la localidad, Ramón Herrera.

Es importante destacar que estos materiales permitirán seguir trabajando en los proyectos correspondientes al barrio 3 de Febrero y a los edificios del Centenario y del polideportivo de Petroleros Jerárquicos, iniciativas que se proponen fortalecer la infraestructura y dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

Además, resulta relevante remarcar que una parte de los materiales será despachada hacia otras localidades de Santa Cruz, con el objetivo de acompañar la continuidad de obras y proyectos que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz