Preparativos para la nueva edición de Raíces Interculturales

Autoridades de diferentes áreas de la Municipalidad de Caleta Olivia mantuvieron una reunión con representantes de centros de residentes y comunidades extranjeras.

El encuentro del miércoles tuvo como objetivo realizar un balance del trabajo que vienen desarrollando, conocer sus necesidades y avanzar en la organización de nuevas propuestas que permitan visibilizar la diversidad cultural de la ciudad.

La secretaria de Estrategia y Gestión Operativa del municipio de Caleta Olivia, Andrea Bayón, señaló que “estamos haciendo un diagnóstico de cómo están trabajando, cuáles son sus talleres y qué demandas tienen. La idea es poder ayudar a quienes quizás todavía están en el camino de conseguir su personería jurídica y acompañarlos desde el municipio”.

En ese contexto, la funcionaria destacó que uno de los ejes centrales fue la organización de las jornadas “Raíces Interculturales”, previstas para el segundo fin de semana de octubre, en la Chacra 5 Hermanos, ubicada en Zona de Chacras, donde las actividades estarán distribuidas en dos predios. La propuesta se desarrollará durante el mes de la diversidad y en el marco de lo establecido por ordenanza municipal.

Bayón adelantó que se trabaja en una programación que permita que cada comunidad pueda compartir parte de su identidad y sus tradiciones, con espacios para presentar danzas, comidas típicas, artesanías y propuestas culturales. Además, se prevé realizar un concurso gastronómico y una competencia para elegir el mejor diseño de stand.

“Todos tienen sus propuestas y quieren sumar a la localidad. La idea es que puedan mostrar sus danzas, sus comidas, sus artesanías y también trabajar en conjunto para que Raíces Interculturales sea una jornada que podamos disfrutar entre todos”, puntualizó.

Por otra parte, se abordó lo concerniente a fortalecer relaciones con la Oficina de Extranjería, acercando información y herramientas vinculadas a trámites y documentación, como la obtención del DNI, además de facilitar el conocimiento de los calendarios de festividades y actividades de las distintas comunidades.

En este sentido, Bayón remarcó que la presencia de alrededor de 20 centros y comunidades en el encuentro permitió no solo avanzar en la planificación, sino también generar un espacio para conocerse entre las propias instituciones y fortalecer los vínculos con el Municipio.

Fuente: Prensa Municipal