PAMI: senadora santacruceña cuestiona con dureza al Gobierno nacional

Natalia Gadano estuvo este miércoles junto a quienes acudieron a la delegación de PAMI en Caleta Olivia.

Los manifestantes plantearon las serias dificultades que atraviesan diariamente en Caleta Olivia para acceder a medicamentos, atención médica, especialistas, tratamientos y derivaciones.

La concentración de adultos mayores se potenció luego de que la semana pasada sufrieran un destrato del diputado nacional libertario de esta misma provincia, Jairo Guzmán.

Durante el encuentro, Gadano aclaró que su función como senadora nacional no le otorga facultades para decidir sobre el funcionamiento del organismo, ni para autorizar prestaciones, pero que “no podía” permanecer “impasible” ante esta situación.

“Yo no tengo la lapicera, la tiene el Ejecutivo Nacional. Mi responsabilidad es escuchar, acompañar y reclamar para que nuestros jubilados tengan las respuestas que necesitan”, sostuvo la senadora.

En ese contexto, subrayó que “los jubilados no pueden quedar en el medio de una discusión política, ni esperar indefinidamente una respuesta. Hoy hay adultos mayores que no consiguen sus medicamentos; que no acceden a una atención médica adecuada, que necesitan especialistas y que no encuentran respuestas para sus derivaciones. Esto tiene que resolverse”.

Asimismo, la legisladora reclamó que la agencia local de PAMI vuelva a contar con un jefe con capacidad de gestión y conocimiento de las particularidades de la provincia.

“Hay situaciones que desde Buenos Aires no se conocen. En Santa Cruz muchas veces un jubilado necesita una derivación, un tratamiento o un subsidio y para eso hace falta alguien en el territorio que pueda gestionar y dar respuestas” puntualizó.

Fuente: Prensa senadora Gadano