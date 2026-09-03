Anuncian novedosa carrera de trail running por parejas

Caleta Olivia tendrá la primera edición de Wanako Short Trail, el 4 de octubre con punto de concentración en el acceso norte de la ciudad.

Yeni Montaña, Fernando Sánchez, Ezequiel Palavecino y Sandra Bustos dieron detalles de la competencia que tendrá un formato de postas y estará abierta a parejas masculinas, femeninas y mixtas.

Esta competencia busca diferenciarse de las carreras tradicionales de trail mediante una modalidad de distancia corta y participación por parejas, con un sistema de postas que permitirá que cada integrante complete una vuelta del circuito.

Contará con tres categorías (parejas masculinas, parejas femeninas y parejas mixtas) y el mecanismo será sencillo: un integrante inicia el recorrido y, al completar su vuelta, entrega el testigo a su compañero o compañera, quien realizará el siguiente tramo. El tiempo final será determinado por la sumatoria de los tiempos de ambos participantes.

El circuito estará emplazado en un sector de meseta, senderos y zonas de montaña que habitualmente son utilizadas para entrenamientos y caminatas. La organización adelantó que contará con algunos sectores de mayor dificultad, aunque el recorrido definitivo todavía no será difundido.

Desde la organización, explicaron que la iniciativa comenzó a gestarse hace aproximadamente un año y nació con el objetivo de sumar una nueva fecha deportiva al calendario de Caleta Olivia y la región.

La elección de una distancia corta y el formato por parejas apunta a que personas que todavía no se animaron al trail running puedan tener una primera experiencia acompañadas. La propuesta también busca aprovechar el entorno natural de la zona norte de Caleta Olivia, destacando el particular paisaje donde se combinan la meseta y el mar.

La inscripción tiene un valor de $80.000 por pareja, costo que se mantendrá, según indicaron desde la organización, y se realiza a través de la plataforma Sportmetric, donde los participantes deberán registrarse y buscar el evento Wanako Short Trail. Allí podrán completar sus datos, seleccionar la categoría y elegir el talle de la remera. Se incluye remera oficial, kit del corredor, sorteos, medalla participativa y medallas de premiación, además de otros elementos que serán incorporados al kit.

La organización estima que las primeras 60 parejas tendrán asegurada la remera oficial. Luego de ese cupo, las inscripciones podrán continuar, aunque sin garantía de entrega de la indumentaria.

Fuente y foto: Ecos del Sur