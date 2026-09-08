El hincha de la bandera aún no quiere aparecer en público

Hubo un reconocimiento para él de la editorial Perfil, pero lo recibió su prima.

Editorial Perfil reconoció con el Premio Internacional de Libertad de Expresión a Santiago, el hincha argentino que creó la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores de la Selección exhibieron durante los festejos tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y que descolocó al mismísimo Javier Milei, quien debió rever su postura en torno a la soberanía.

Su prima, Mia Abigail, recibió la distinción en nombre de Santiago, quien aún no quiere aparecer públicamente. Además, subieron junto a ella al escenario tres excombatientes de Malvinas, en representación de todos sus compañeros. Martín Balza, militar argentino y excombatiente de Malvinas, fue el encargado de entregar el premio y dedicó unas palabras a sus compañeros.

“Quiero pedir, con mucho respeto, que no se use más la frase ‘pibes de Malvinas’. Estos hombres pibes no fueron, fueron señores. Tenían 18, 19 años y unos muy pocos, 20 años. Combatieron en una guerra absurda...”, expresó Balza durante la ceremonia.

Es sabido que la historia de Santiago y la bandera que llegó al campo de juego comenzó pocas horas antes del partido que se disputó en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia.

Junto a un grupo de amigos, hicieron una bandera para llevar al estadio. En la habitación del hotel utilizaron una sábana, compraron pintura y un pincel en un comercio cercano y escribieron a mano el mensaje que luego recorrería el mundo.

Su resultado fue una bandera blanca con letras negras que sintetizó en pocas palabras uno de los reclamos más arraigados de la sociedad argentina. A pesar de las restricciones para ingresar al estadio con símbolos vinculados a las Islas Malvinas, el trapo logró llegar a las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En tanto, luego del triunfo argentino por 2 a 1, la bandera pasó de la tribuna al campo de juego. Los futbolistas la recibieron y la desplegaron durante los festejos, en una de las imágenes más recordadas de la histórica victoria ante Inglaterra. Giovani Lo Celso, entre otros integrantes del plantel, apareció sosteniéndola frente a las cámaras.

Sin dudas, la postal rápidamente se volvió viral y trascendió las fronteras del fútbol. El mensaje de la bandera generó repercusiones internacionales y volvió a poner en primer plano la cuestión de la soberanía argentina sobre las Malvinas, en un partido que ya estaba cargado de simbolismo por la historia compartida entre ambos países.

A todo esto, Santiago eligió mantener un perfil bajo. Su apellido no fue difundido por pedido propio y son pocos los datos conocidos sobre su vida personal.

Como cierre de la ceremonia, los excombatientes desplegaron una bandera igual a la de Santiago, confeccionada en Estados Unidos, que quedará en la redacción de Perfil como recuerdo de aquel momento.