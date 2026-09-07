Antonio Laje piloteó un vuelo sanitario de Esquel a Comodoro

Un nuevo traslado sanitario volvió a realizarse en Esquel: en este caso al mando del periodista y piloto comercial, Antonio Laje, quien conmovió a muchos vecinos de la región mostrando el lado más solidario de la aviación.

El sábado, Laje lideró la maniobra de traslado de Julián, un niño que requería atención médica de alta complejidad y debió ser derivado desde Esquel hacia Comodoro Rivadavia.

En la comarca andina, los vuelos sanitarios no son una excepción, sino parte de una rutina sistemática. Al no contar el hospital local con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, cada derivación se convierte en una carrera contra el tiempo donde la conectividad aérea resulta vital para salvar vidas.

Laje, quien de manera constante realiza este tipo de vuelos de asistencia humanitaria y traslados de urgencia a lo largo del país, volvió a ponerse al frente de la tripulación para asegurar que el pequeño llegara a tiempo a su destino.

El operativo quedó documentado en un video que el propio piloto compartió en sus redes sociales oficiales. En las imágenes se observa la secuencia completa del procedimiento en pista: desde la maniobra de arribo del avión, pasando por el intenso trabajo de asistencia y logística en plataforma, hasta la posterior partida hacia la ciudad petrolera.

La publicación no tardó en viralizarse, pero el impacto más directo llegó de la mano de Estefhanie Hube, la mamá de Julián, quien conmovió a los usuarios al dejar un sentido comentario en el Instagram de Laje:

"¡Hola Antonio! Soy la mamá de Julián, el bebé que trasladaron desde Esquel a Comodoro. Lamentablemente yo no pude viajar con mi bebé porque aún no me dan el alta médica, pero quería agradecerte a vos y a toda la tripulación por todo el cuidado y excelente viaje que hicieron. Mi bebé llegó más que bien, sin problemas y listo para el recibimiento que le dieron en la clínica. Mil gracias por el gran trabajo y la velocidad con la que lo hacen; pensé que la derivación iba a demorar más y ustedes en un día ya estaban acá en Esquel buscando a mi Julián".

Gracias a la rapidez de la respuesta y a la precisión del trabajo en equipo durante el traslado, el pequeño Julián ya se encuentra bajo la atención médica correspondiente en Comodoro Rivadavia, mientras su familia destaca el profesionalismo y la contención brindada en un momento de extrema vulnerabilidad.