Medicamentos Solidarios llegó al CAPS Stella Maris

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia desarrolló este sábado una nueva jornada de Medicamentos Solidarios en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Stella Maris.

Los ciudadanos pudieron acceder a medicamentos, controles y distintas prestaciones sanitarias. La actividad incluyó atención en clínica médica, odontología, kinesiología y enfermería, además de talleres de promoción y prevención de la salud.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó el trabajo territorial que se viene realizando en los barrios y señaló que la propuesta responde a la decisión del intendente Othar Macharashvili de “seguir trabajando en territorio y sosteniendo todas las actividades” ante la creciente demanda que registran los centros de salud públicos. “Buscamos hacer promoción y prevención de la salud, brindando a los vecinos herramientas para cuidar su salud, prevenir enfermedades y mantenerse sanos”, afirmó.

Del mismo modo, destacó el acompañamiento que se ofrece a pacientes con enfermedades crónicas a través del programa de Medicamentos Solidarios, al tiempo que señaló: “los CAPS constituyen una puerta de acceso fundamental al sistema sanitario, ya que brindan la posibilidad de resolver allí buena parte de las necesidades de la comunidad. Muchas veces el vecino prefiere acercarse a un centro de salud porque la atención es buena y rápida”.

Entre los vecinos que participaron estuvo Romina Taboada, quien se acercó junto a uno de sus hijos y valoró especialmente que estas propuestas se desarrollen durante el fin de semana. “Para mí es más fácil asistir los sábados porque de lunes a viernes estoy muy ocupada”, explicó.

La vecina, que aseguró participar habitualmente de estas jornadas, valoró además la atención recibida en los CAPS, al afirmar que “tengo obra social, pero prefiero atenderme acá porque la atención es igual, no veo diferencias con una clínica privada”.