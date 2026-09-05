Nuevos detalles de la negociación entre Tini y Alejandro Stoessel en una situación que pareciera no tener vuelta atrás.

El gran dolor de Tini con su papá: "Le pidió el 50% de todo"

En medio de las fuertes repercusiones que generó el conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, el productor Alejandro Stoessel, nuevos detalles reveladores salieron a la luz. Fue Yanina Latorre, en Sálvese quien pueda (América), quien contó cuál es el gran dolor de la artista en medio de este caos.

La conductora -en su momento amiga de Mariana Muzlera (mamá de Tini)- reveló que "no hay un acuerdo a firmarse ya" entre Tini Stoessel y su padre.

Y sacó a la luz la peor faceta del productor: "Cuando empieza todo esto, arranca Tini creyendo en la buena voluntad del padre el día que le dice que no quiere trabajar más con él. Él lo entiende, le dice: ‘Yo tampoco’. Cuando ella le dice: ‘Bueno, a partir de ahora ¿cómo hacemos? ¿Cómo le pago los sueldos a los bailarines?’, él le dice: ‘No, quedate tranquila que la empresa sigue funcionando y manejando la parte financiera’. Ella dice que no. Ahí se terminó la conversación".

Seguidamente, Latorre contó que "en la próxima conversación, él le ofrece juntarse con la abogada". Fue entonces que Tini, "confiando en su papá, va sola".

"Entre la abogada y él le hacen una proposición. El dolor de ella es que se sentó con el papá a hablar de negocios como si ella fuera una empleada del padre. Le dijo que de todo quiere el 50%. Ella se queda helada. A partir de ahí creo que hay una discusión. Creo que fue con el hermano porque quería un testigo, no un abogado, porque nunca se imaginó que iba a estar negociando la plata con el padre", manifestó Yanina.

Finalmente, concluye: "Ahí se termina todo y lo bloquea de WhatsApp y tampoco tuvo más vínculo. Lo mismo con la madre".