La frase de Carla Czudnowsky que desató la furia de Maru Botana

Los conflictos económicos que atraviesa una reconocida cantante con su familia volvieron a poner bajo la lupa viejas situaciones vinculadas a los Stoessel. En ese contexto, en LAM reflotaron un episodio que involucró a Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, y a Maru Botana, y que terminó con fuertes declaraciones cruzadas.

El tema surgió mientras Carla Czudnowsky, quien se encontraba como panelista invitada en el programa, repasaba algunos antecedentes de su relación con la reconocida cocinera. Todo se remonta a la época en la que Mariana Muzlera abrió un local perteneciente a la cadena gastronómica de Maru Botana, que posteriormente fue denunciado por presuntamente estar conectado de manera irregular al suministro eléctrico.

A partir de aquel episodio, Carla recordó su experiencia laboral con Maru y realizó distintas acusaciones contra la cocinera. Entre sus declaraciones, sostuvo que Botana se habría negado a trabajar con Ronnie Arias debido a su orientación sexual. Además, hizo referencia a la relación que la repostera mantenía con figuras de Telefe y deslizó, con ironía, que tenía facilidad para obtener ciertos privilegios dentro del canal.

La polémica frase sobre Maru Botana

En medio del repaso, la panelista invitada lanzó una frase que generó especial repercusión al referirse a la manera en la que Maru se vinculaba con algunos hombres del ambiente televisivo: “Cuando quería podía ser muy encantadora con los tipos... hacía como un jueguito de seducción. No quiero decir que tuviera una relación. A lo mejor con Stoessel hacía ese mismo jueguito”.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente llegaron a oídos de Maru Botana, quien reaccionó con dureza. La cocinera fue consultada por Fede Flowers y dejó en claro su enojo por los dichos de la panelista: “No sé qué hace de panelista diciendo pavadas. Es una vergüenza”, dijo furiosa ante Fede Flowers.

Pero la situación no terminó allí. Ante la insistencia del cronista, Botana profundizó su respuesta y anticipó que podría tomar medidas legales contra Carla por sus declaraciones: “De verdad es un divague lo que está haciendo. Se va a comer una denuncia mía. La voy a denunciar”. De esta manera, un antiguo conflicto volvió a instalarse en la televisión y derivó en una nueva disputa mediática, esta vez con una advertencia de denuncia incluida.