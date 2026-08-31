Provincia puso en marcha el servicio de telemedicina

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, encabezó este lunes desde Cañadón Seco el lanzamiento oficial del servicio de telemedicina en la red de salud pública.

Esta herramienta digital busca garantizar atención especializada y evitar traslados innecesarios en el territorio santacruceño, ofreciendo prestaciones gratuitas para usuarios de la cobertura pública exclusiva y afiliados a la Caja de Servicios Sociales.

Asimismo, se destacó que la plataforma representa una transformación estratégica para el esquema sanitario santacruceño, vinculando puestos sanitarios, centros de salud de atención primaria y hospitales de diversa complejidad.

El modelo operativo desplegado combina la autogestión remota con la asistencia física en cada una de las dependencias de salud provinciales.

Durante la jornada de presentación, la titular de la cartera sanitaria remarcó el valor del trabajo técnico interdisciplinario que hizo posible la implementación del equipamiento interactivo.

“La verdad costó mucho llegar hasta acá; agradezco a todos los profesionales, médicos, técnicos y profesionales de salud que han acompañado en este proyecto y nos han ayudado a que podamos lograrlo”, destacó Lorena Ross.

“Lo que planteamos son dos modalidades, una es la de los tótems en los centros y después una plataforma, donde el acceso es mucho más sencillo y donde uno desde su celular va a poder contar con adquirir los turnos programados”, detalló.

Finalmente, se hizo saber que la plataforma permite la carga instantánea de estudios previos mediante imágenes de teléfono, la gestión de cuestionarios de síntomas y la recepción de órdenes, certificados o recetas en formato digital.

Todos los documentos quedan disponibles para su descarga inmediata a través de un código QR o mediante envío automático al correo electrónico registrado.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz