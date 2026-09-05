Dormía alcoholizado dentro de su auto y dio 1,84 g/l en el test

El hecho ocurrió este sábado por la mañana en calle Don Bosco al 300, en Km. 3.

Un hombre de 31 años fue detectado este sábado por la mañana conduciendo bajo los efectos del alcohol, luego de que un vecino alertara a la Policía por la presencia de un vehículo mal estacionado en calle Don Bosco al 300, en el barrio General Mosconi.

El procedimiento se registró alrededor de las 8, cuando personal de la Comisaría Mosconi acudió al lugar tras recibir el llamado telefónico. Al arribar, los efectivos constataron que un Ford Ka se encontraba mal estacionado y que, en su interior, estaba el conductor dormido.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de Tránsito Municipal. Una vez que los agentes entrevistaron al hombre, le practicaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención de la licencia de conducir. En este contexto, un conductor alternativo se hizo presente en el lugar y quedó a cargo del traslado del vehículo.