El siniestro ocurrió esta mañana en Fray Luis Beltrán y Flagel. Dos conductores resultaron ilesos, mientras que el tercer vehículo involucrado se retiró del lugar y fue localizado minutos después en la rotonda del camino Morejón, sin ocupantes.

Tres vehículos chocaron en Mosconi y buscan al conductor de uno de ellos

Un siniestro vial que involucró a tres vehículos se registró este sábado por la mañana en el barrio General Mosconi y movilizó a efectivos de esa jurisdicción y a inspectores de la Dirección General de Tránsito Municipal.

El hecho ocurrió entre las 9:10 y las 10 horas, en el cruce de la avenida Fray Luis Beltrán y la calle Edward Flagel. De acuerdo con la información policial, el Centro de Monitoreo Urbano alertó sobre una colisión en el sector, por lo que una comisión policial se dirigió al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron una colisión en cadena entre un Renault Sandero, conducido por A.G., de 45 años, y un Renault Logan, guiado por S.R., de 56. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron daños, aunque ninguno de los conductores resultó lesionado.

En tanto, un tercer automóvil -también un Renault Logan- habría participado en la maniobra y se retiró rápidamente del lugar antes de la llegada del personal policial. Ante esta situación, se emitió un alerta a las distintas dependencias para intentar localizar el rodado.

Minutos más tarde, inspectores de Tránsito y efectivos de la Comisaría de Kilómetro 8 encontraron el vehículo en la rotonda que lleva al camino Mario Morejón. El automóvil se encontraba detenido y sin ocupantes, mientras que tampoco había personas en las inmediaciones que se identificaran como responsables del rodado.

Tras verificar la documentación en el sistema, se confirmó que el vehículo no contaba con pedido de secuestro vigente ni registraba denuncia por robo.

Finalmente, inspectores municipales labraron el acta de infracción correspondiente y el Renault Logan fue trasladado al corralón policial en calidad de vehículo abandonado en la vía pública, mientras se procura establecer quién se encontraba al mando al momento del siniestro.