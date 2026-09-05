El accidente ocurrió este sábado por la mañana, a unos 100 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia.

Por la nieve, una conductora despista en Ruta 3 y termina en la banquina

Un Volkswagen Fox protagonizó un vuelco este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 3, a unos 100 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. El siniestro ocurrió cerca de las 10 y tuvo como protagonistas a los ocupantes del vehículo, quienes se dirigían hacia esta ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, la Comisaría de Camarones tomó conocimiento del accidente y dio aviso sobre un vehículo volcado a la vera de la ruta. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el automóvil sobre la banquina, sin personas en su interior.

Las huellas observadas en el sector permitieron establecer que el rodado circulaba en sentido norte-sur. Posteriormente, la conductora explicó que se dirigía hacia Comodoro Rivadavia cuando, debido al estado de la calzada afectada por la presencia de nieve, perdió el control del vehículo.

El Volkswagen Fox despistó, salió de la cinta asfáltica y terminó volcando sobre la banquina. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones como consecuencia del accidente.