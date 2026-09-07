Mirtha Legrand fue internada por un problema respiratorio

Tras ausentarse de la conducción de su programa de este sábado por un cuadro gripal, la diva fue hospitalizada este lunes por controles médicos.

Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei después de ausentarse de la grabación de su programa a causa de un cuadro gripal. La hospitalización fue confirmada a Teleshow por fuentes cercanas a la conductora, mientras su familia y personas de su entorno habían dado señales previas sobre un malestar de salud.

La información conocida hasta el momento indica que la medida tendría carácter preventivo. La conductora se encuentra bajo observación médica luego de que el cuadro gripal se asociara con una bronquitis y con una recomendación de reposo total formulada por su médico de cabecera. En breve, las autoridades del sanatorio emitirían un parte médico acerca de la salud de la diva, según informaron desde el sector de prensa del nosocomio.

La ausencia de Legrand en la grabación de su programa este fin de semana fue el primer dato que expuso que atravesaba un problema de salud. El cuadro gripal la obligó a suspender su presencia habitual frente a las cámaras y abrió interrogantes entre quienes aguardaban su participación en el ciclo.

La periodista Analía Franchín aportó detalles sobre el cuadro en el programa A la Barbarossa. Según relató, la recomendación médica buscaba que la conductora permaneciera alejada de sus obligaciones habituales. El reposo apareció como la primera pauta ante el cuadro gripal y la afección respiratoria que se le atribuyó.

La panelista sostuvo: “Estaría con una bronquitis”. También indicó que, durante las últimas horas, la situación llevó a que fuera ingresada a una clínica, donde quedaría monitoreada y con un control más amplio.

Respecto al estado de salud de Chiquita de estos últimos días, mientras se conocía que Legrand estaba afectada por la gripe, su ausencia en la televisión fue explicada por integrantes de su familia. Marcela Tinayre contó en las últimas horas que su madre estaba “un poco engripada”, una definición que ubicó el malestar en el plano de un cuadro respiratorio. Su mensaje aportó una primera referencia sobre el estado de la conductora.