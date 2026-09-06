El entrenador Juan Sanzana definió el equipo que jugará el torneo de la categoría a iniciarse el lunes de la próxima semana en la ciudad.

Comodoro ya tiene plantel para el Argentino C-15 de fútbol de salón

Paulo Oviedo es uno de los arqueros que quedó seleccionado.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón dio a conocer este domingo el plantel masculino de la selección C-15 de Comodoro Rivadavia, que jugará el Torneo Argentino de la categoría a llevarse a cabo del 14 al 19 de este mes en la ciudad.

En ese contexto, el certamen, del cual tomarán parte ocho selecciones, se desarrollará en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3 y también en el Gimnasio municipal Nº 2, del barrio Pueyrredón.

Comodoro tendrá como rivales en la Zona “A” a Las Heras, Rosario, Mendoza y Caleta Olivia. El debut de los dueños de casa será el lunes 14 frente al conjunto de Las Heras.

En el grupo B, mientras tanto, jugarán San Rafael, Pico Truncado, Tucumán y Cuenca Carbonífera.

Los quince jugadores, con sus respectivos clubes, que presentarán a Comodoro Rivadavia son los que a continuación se detallan:

De CyS Futsal: Ian Asencio, Thiago Cancino, Santino Díaz, Matías Navarro y Lucas Riva De Neira.

De 70/30: Bautista Barría, Kevin Chávez, Carlos Colivoro y Thiago Pereyra.

De Malvinas Club: Bautista Pérez y Theo Uribe.

De Lanús: Santino Ojeda, Ian Villalba.

De Los Matadores Azul: Facundo Ferreira.

De MyL: Paulo Oviedo.

El cuerpo técnico se integra de la siguiente manera: Juan Sanzana (director técnico), Horacio Sanzana, (ayudante de campo); Javier Romero (preparador físico), Santino Rivas (entrenador de arquero) y Mariela Uribarri (psicóloga).