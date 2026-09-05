Se miden este domingo a las 16 en La Madriguera por la 2ª fecha de la Zona 5 de la Región Patagonia. El “Lobo” ganó en el debut, mientras que el “Globo” perdió.

Newbery recibe a Huracán en un nuevo clásico por el Regional

Jorge Newbery recibirá este domingo a Huracán en una nueva edición del clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia, y en esta ocasión, será por la 2ª fecha de la Zona 5 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

El partido, que se jugará en La Madriguera, en el barrio 9 de Julio, dará comienzo a las 16 y será sin público visitante.

El árbitro principal del encuentro será Bruno Maldonado, quien estará acompañado por Benítez Cabrera y Hugo Moreyra, los tres de Caleta Olivia.

De manera distinta arrancaron su participación estos dos colosos que tiene el fútbol de la ciudad.

Newbery debutó con una victoria de 4-2 ante Rada Tilly, mientras que Huracán cayó ante Comisión de Actividades Infantiles por 4-1.

Es por ello que este domingo, “Lobo” irá en busca de quedarse con los tres puntos como dueño de casa, mientras que el “Globo”, intentará sumar su primera victoria en el certamen.

Si Newbery gana, compartirá la cima con la CAI, que en el adelanto se impuso por 2-1 ante Rada Tilly. En cambio, si Huracán se queda con los tres puntos, entonces le dejará el liderazgo al conjunto “azzurro”.

Por otra parte, el Club Jorge Newbery informa a sus socios, hinchas y público en general que se implementará un importante operativo de seguridad en las inmediaciones y accesos al estadio.

En este marco, se dispondrán controles de seguridad a dos cuadras del estadio, mientras que el predio permanecerá vallado en todos sus accesos, con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Por tal motivo, se solicita al público adquirir la entrada con anticipación y concurrir al estadio con el ticket en mano, a fin de agilizar los controles y evitar demoras en los accesos.

La venta anticipada de entradas se realizará este sábado, de 16:00 a 19:00 horas, en la Secretaría del Club, mientras que el domingo se podrán adquirir hasta las 13.

Asimismo, por razones de seguridad, no estará permitido el ingreso al estadio con termos ni botellas.

Newbery solicita la colaboración de todos los asistentes, el respeto de las indicaciones del personal de seguridad y el cumplimiento de las disposiciones establecidas para este encuentro, dice el comunicado que subió en sus redes sociales el “Aeronauta”.